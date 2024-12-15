سوسن بدر ناعية نبيل الحلفاوي: "أستاذي الجليل وصديقي العزيز.. هتوحشنا"

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أحمد جودة - القاهرة -

نعت النجمة سوسن بدر، بخالص الحزن والأسى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي، والذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز ال 77 عامًا، داعيًا الله أن يرحمه وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

منشور الفنانة سوسن بدر

و نشرت سوسن بدر، صورة للفنان الراحل نبيل الحلفاوي وعلقت عليها قائلة: "أستاذي الجليل وصديقي العزيز، هاتوحشنا.. الله يرحمه ويصبر أحبابه".

سوسن بدر تنعي نبيل الحلفاوي



وفاة نبيل الحلفاوي

رحل عن عالمنا الفنان الكبير نبيل الحلفاوي بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر، نُقل الفنان الراحل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي حيث أُودع غرفة العناية المركزة نظرًا لتدهور حالته الصحية التي استمرت حتى وافته المنية في الساعات الأخيرة عن عمر يناهز 77 عامًا كما حرصت أسرة الفنان على عدم الإفصاح عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مكتفية بطلب الدعاء له إلا أن العديد من زملائه في الوسط الفني مثل المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور عبروا عن قلقهم البالغ ودعوا الجمهور للوقوف بجانبه بالدعاء في تلك المحنة.

آخر أعمال نبيل الحلفاوي



وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.

في سياق آخر، انضمت الفنانة سوسن بدر إلى فريق عمل مسلسل “الكابتن”، الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025.



المسلسل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته أيضًا آية سماحة وعدد من النجوم، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز التوني.

آخر أعمال النجمة سوسن بدر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سوسن بدر، مسلسل "البحث عن علا 2" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وسوف تعيش هند صبري قصة حب مع ظافر العابدين خلال الأحداث، كما سيتطرق العمل لشكل حياة هند صبري بعد طلاقها من هاني عادل وعلاقتها بإبنائها.



نجوم الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا

يشارك في بطولة المسلسل “ البحث عن علا ” عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، هاني عادل، ظافر العابدين، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى، ياسمينا العبد، والعمل من تأليف غادة عبدالعال، قصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.