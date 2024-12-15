أحمد جودة - القاهرة - دياب ينعى الفنان نبيل الحلفاوي

قدم الفنان دياب أحر التعازي في وفاة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي اليوم الأحد بعد صراع مع أزمة صحية تعرض لها في الأيام الأخيرة، وقد أعرب دياب عن حزنه العميق عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب كلمات مؤثرة في وداع الفنان الراحل، حيث كان الحلفاوي من أبرز وأقوى الأسماء في تاريخ الفن المصري، وقدم إسهامات كبيرة في مجالات الدراما والسينما والمسرح.

الفنان محمد دياب



منشور الفنان دياب

وعبّر الفنان دياب عن حزنه الشديد لرحيل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "الفنان القدير نبيل الحلفاوي في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا رب".

منشور الفنان دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



خلال الأيام القليلة الماضية، عانى الفنان القدير نبيل الحلفاوي من أزمة صحية شديدة أدت إلى نقله إلى المستشفى، وقد أفادت تقارير بأن حالته تدهورت بشكل كبير نتيجة أزمة حادة في الجهاز التنفسي.

آخر أعمال الفنان دياب

من ناحية أخرى كانت آخر أعمال الفنان دياب هو مسلسل "مليحة" الذي شارك فيه في موسم دراما رمضان للعام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي سلط الضوء على القضية الفلسطينية وتطوراتها في إطار درامي مميز.



أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل ملحية ضم نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان دياب، أمير المصري، ميرفت أمين، أشرف ذكي، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من النجوم.