"يا رب سنة حلوة وسهلة وحنينة".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلادها (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة -



احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها، وعبرت عن أمنياتها للعام الجديد برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".



منشور الفنانة بسنت شوقي

ونشرت بسنت عدة صور لها وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد لي، يا رب سنة حلوة، سهلة وحنينة، إذا كان هناك أي شيئ أتمناه فهو الأستمرار في الأستمتاع بالأشياء التي تشكل الحياة مثل أيس كريم في يوم حار، وأن أغمض عيني لأستمتع باللحظات الجميلة، البقاء مع الطبيعة، الحب، العائلة، الأصدقاء، الطعام الجيد، الفن، آمل أن أستمر في تذكر ذلك لأن الحياة متقلبة".

الفنانة بسنت شوقي

وتلقت بسنت العديد من التهاني من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاح والتألق.

كما يذكر أن بسنت شوقي قد حققت نجاحات ملحوظة في الفترة الأخيرة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت استحسان الجمهور والنقاد.

بسنت شوقي: ممثلة مصرية شابة بدأت مسيرتها من المسرح إلى الشاشة

بسنت شوقي، ممثلة مصرية من مواليد ديسمبر، نشأت في منطقة المهندسين بالقاهرة، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لكنها سرعان ما اتجهت إلى عالم التمثيل الذي شغفها منذ الصغر.

بدأت رحلتها الفنية في عام 2011 من خلال العرض المسرحي “حكاوي التحرير” للمخرجة سندس شبايك، كما حرصت بسنت على صقل موهبتها، فحصلت على تدريب مكثف في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، والتحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان بنيويورك عام 2012.

دخلت عالم الدراما والسينما في عام 2013 بمشاركتها في مسلسل “اسم مؤقت” الذي لفت الأنظار إليها، وفي نفس العام حصلت على أول بطولة سينمائية لها في فيلم “أسرار عائلية” من إخراج هاني فوزي.

من أبرز أعمالها:

• مسلسل “تحت السيطرة” (2015)

• مسلسل “سقوط حر” (2016)

• مسلسل “هذا المساء” (2017)

• فيلم “تراب الماس” (2018)

بسنت شوقي تعد من أبرز الوجوه الشابة التي أثبتت موهبتها في فترة قصيرة، ولا تزال تقدم أعمالًا مميزة تترك بصمة في السينما والدراما المصرية.

و من أهم أعمالها الدرامية

مسلسل "إسم مؤقت"، "تحت السيطرة"، "سقوط حر"، "هذا المساء"، "ليالي أوجيني"، "قابيل"، "لعبة نيوتن"، "الأجهر".



و من أهم أعمالها السينمائية

فيلم "أسرار عائلية"، "تراب الماس"، "بعلم الوصول"، "رأس السنة"، "جدران".

كما تعاقدت الفنانة بسنت شوقي، للمشاركة في مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، لتخوض به السباق الرمضاني 2025.

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.