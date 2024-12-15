انت الأن تتابع خبر “ياريت كنت عرفتها من زمان ووفرت على نفسي”… الطريقة السريه لقلي البطاطس بدون زيت.. مش هتخطر على بال الجن الأزرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء إلى تقليل الوقت المستغرق في إعداد الطعام وتحقيق التوازن بين المذاق والصحة، ومن بين الأطباق المحبوبة التي يبحث الجميع عن طرق صحية لتحضيرها هي البطاطس المقلية المقرمشة، إذ بالرغم من حب الجميع لها، فإن استخدام كميات كبيرة من الزيت يؤثر سلبًا على الصحة، في هذا المقال، نقدم لكِ خطوات بسيطة لتحضير بطاطس مقلية بكمية زيت أقل وبطريقة صحية.

اختيار نوع البطاطس المناسب

الخطوة الأولى للحصول على بطاطس مقلية مقرمشة هي اختيار النوع المناسب، يفضل استخدام البطاطس الصفراء أو الحمراء، حيث تحتوي هذه الأنواع على نسب مثالية من النشويات التي تساهم في الحصول على قوام مقرمش دون الحاجة إلى الكثير من الزيت.

تقطيع البطاطس بشكل متساوٍ

تعد خطوة تقطيع البطاطس بشكل متساوٍ أساسية لنجاح الطبق، التقطيع المنتظم يساعد على طهي البطاطس بشكل متساوٍ، ما يقلل من الحاجة إلى إعادة القلي ويعزز القرمشة، يمكن استخدام قطاعة البطاطس أو تقطيعها يدويًا لضمان الحجم المتساوي للشرائح.

نقع البطاطس وتجفيفها

نقع البطاطس في ماء بارد لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة يساعد على تقليل نسبة النشويات، مما يقلل من امتصاص الزيت أثناء القلي، بعد النقع، من المهم تجفيف البطاطس جيدًا باستخدام مناديل ورقية لتقليل الرطوبة، حيث أن وجود الرطوبة يؤدي إلى امتصاص أكبر للزيت.

اختيار الزيت ودرجة الحرارة المناسبة

لاختيار الزيت الأنسب، يفضل استخدام زيت دوار الشمس أو زيت الفول السوداني، حيث يمتاز كلاهما بخصائص صحية ودرجة حرارة عالية للقلي، بدلاً من غمر البطاطس بالزيت، يمكن استخدام بخاخ الزيت لتقليل الكمية، بالنسبة للحرارة، يجب تسخين الزيت إلى 180 درجة مئوية، وهي الدرجة المثالية للحصول على بطاطس مقلية ذهبية ومقرمشة.

النتيجة: بطاطس مقلية صحية