انت الأن تتابع خبر خدودك هتبقي زى الرمان!! أفضل طريق طبيعية لنفخ الخدود وتسمين الوجه من أول مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على خدود ممتلئة وبشرة مشرقة دون اللجوء إلى المستحضرات الكيميائية أو الإجراءات التجميلية المكلفة، لذلك، نقدم لك اليوم وصفة طبيعية فعالة تمنحك خدودا ممتلئة وإشراقة صحية لبشرتك من الاستخدام الأول، هذه الوصفة تعتمد على مكونات طبيعية وآمنة، متوفرة في كل منزل، وستوفر لك بديلا بسيطا وسريعا عن الحلول التقليدية.

وصفة التفاح لنفخ الخدود

التفاح من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة وتمنحها مظهرا ممتلئا وشابا، لتحضير الوصفة، قومي بهرس نصف تفاحة ناضجة حتى تصبح كريمية القوام، وزعي الخليط على خدودك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ستلاحظين فورا نعومة الجلد وانتعاشه، ومع التكرار ستكتسب خدودك مظهرا ممتلئا طبيعيا.

مزيج اللبن والعسل لتفتيح البشرة