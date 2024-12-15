كنت محظوظة بالعمل معه.. إلهام شاهين تنعى وفاة نبيل الحلفاوي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة إلهام شاهين وفاة النجم نبيل الحلفاوي من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك ".

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كتبت معلقة:' الله يرحم الأستاذ الفنان الكبير المحترم نبيل الحلفاوى ويسكنه فسيح جناته إنسان صادق ومنتهى النبل و عقل راجح وفكر راقى شخصيه صعب تكرارها.

وأضافت:' كنت محظوظه بالعمل معه فى أعمال أعتز بهم جدا منهم مسلسل أحلام لاتنام وفيلم الهروب إلى القمة سنفتقد وجودك جدا فى الحياه الفنيه وآرائك الثاقبه و مواقفك المحترمه، ربنا يصبر كل محبيه على فراقه خالص عزائى للسيدة زوجته وأبنائه وليد وخالد ربنا معاكم.

آخر أعمال

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.