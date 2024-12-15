التعادل يحسم موقعة ديبورتيفو ألافيس وأتلتيك بلباو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة ديبورتيفو ألافيس وأتلتيك بلباو، مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني.

تقدم أتلتيك بلباو أولاً عبر أوناي غوميز (د10)، ثم عادل النتيجة لديبورتيفو ألافيس خوان جوردان (د67).

بهذه النتيجة، رفع بلباو رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز 16.