عادات تخلصي منها فوراً إن كان شعرك مجعداً

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - عادات يجب التخلص منها للحفاظ على صحة الشعر المجعد

الشعر المجعد يمكن أن يكون نعمة وجمال خاص، ولكنه يتطلب عناية خاصة ليظهر في أفضل حالاته. هناك عادات معينة يجب التخلص منها فوراً إذا كنت ترغبين في الحفاظ على شعر صحي وقوي. إليك بعض النصائح والعادات التي تحتاجين للتخلص منها لتحققي ذلك:

توقف عن استخدام المنتجات الكيمياوية القاسية

يعتبر استخدام الشامبوهات والبلسمات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أحد الأسباب الرئيسية لتدمير صحة الشعر المجعد. يُفضل استخدام منتجات طبيعية خالية من الكبريتات والسيليكونات، والبحث عن تلك التي تحتوي على مكونات مرطبة تغذي الشعر بعمق.

التصفيف الزائد بالحرارة

غالبًا ما يتسبب التصفيف المستمر بالحرارة في إتلاف الشعر وتكسيرته، مما يفقده لمعانه الطبيعي. تجنبي استخدام مكواة الشعر ومجففات الشعر بشكل يومي، وإذا كان يجب عليك استخدامها، احرصي على تطبيق منتج حماية من الحرارة قبل ذلك.

تجنب تمشيط الشعر وهو جاف

تمشيط الشعر المجعد وهو جاف يمكن أن يتسبب في تقصفه وفقدان شكله الطبيعي. يُفضل تمشيط الشعر أثناء غسله أو بعد تطبيق البلسم عليه واستخدام مشط واسع الأسنان لتجنب تشابكه.

عدم ترطيب الشعر بشكل كافٍ

الشعر المجعد يحتاج إلى ترطيب دائم ليحافظ على نعومته ومرونته. تأكدي من تطبيق ماسكات أسبوعية مرطبة، واستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان للمساعدة في إبقاء الشعر صحيًا ولامعًا.

إهمال قص الأطراف المتقصفة

قص أطراف الشعر بانتظام يساعد في الحد من التقصف ويحفز نموه بشكل صحي. يُوصى بزيارة صالون التجميل كل 6 إلى 8 أسابيع لقص الأطراف والحفاظ على مظهر الشعر المجعد بشكل جيد.

للحفاظ على جمال شعرك المجعد:

اختاري منتجات مصممة خصيصًا للشعر المجعد.

احرصي على ترطيبه بانتظام واستخدام البلسم.

اتبعي نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.

باتباع هذه النصائح والتخلص من تلك العادات الضارة، يمكنكِ الاستمتاع بشعر مجعد صحي وجميل يعكس جمالك الطبيعي. تذكري أن العناية الصحيحة ستساعدكِ في تحقيق شعر صحي وجذاب يسهل التعامل معه يوميًا.