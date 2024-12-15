الدوري التونسي (11): الإفريقي يواجه نجم المتلوي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:56 صباحاً - يلتقي الاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين اليوم، الأحد، الساعة16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الحادية عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم.

وبنفس التوقيت،ولحساب الجولة ذاتها، يلعب الأولمبي الباجي مع مستقبل سليمان، واتحاد بن قردان مع النجم الساحلي، فيما يلعب الإفريقي مع نجم المتلوي الساعة 18:30.

أمس، فاز الترجي الجرجيسي على مستقبل قابس 2-0، وتعادل شبيبة العمران مع البنزرتي 1-1.