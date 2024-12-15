يحيي الفخراني يكشف حقيقة مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان يحيي الفخراني، عن عدم مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "حديث القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".

وقال "الفخراني":"لا مش هاشارك في رمضان 2025، والعمل اللي كان فيه كلام عليه كان مشروع ولكن لم يكتب".



وتابع: "كانت فكرة أنا وافقت عليها، لكن مقرتش حاجة ومدخلناش بروفات ولا حاجة، وحاليًا أنا هاقدم مسرحية الملك لير".

يحيي الفخراني

آخر أعمال الفنان القدير يحيى الفخراني



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني هو مسلسل "عتبات البهجة" التي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، ولقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا ولاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور نظرًا لقصته التي تدور في إطار درامي إجتماعي إنساني يجذب ويلفت انتباه الجميع إليه لما فيه من رسائل قيمة يجعلنا نحتذي بها.

أحداث مسلسل عتبات البهجة





وتدور أحداث مسلسل عتبات البهجة، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني.



أبطال مسلسل عتبات البهجة



مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم.