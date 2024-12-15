نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو أبو العزم: التسهيلات الضريبية الحالية تشجع الشركات على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، إن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاجون إلى دعم شامل يتضمن الدعم المالي وغير المالي، إلى جانب الدعم الفني والتجاري.

وأوضح أن التسهيلات الضريبية الحالية تشمل إعفاءات من غرامات التأخير والضريبة على الأرباح الرأسمالية لبعض الحالات، بالإضافة إلى تسهيلات للأفراد والشركات غير المسجلين ضريبيًّا؛ مما يتيح لهم التسجيل دون مطالبات ضريبية عن الفترات السابقة، وهو ما يعكس “نظامًا شفافًا وجيدًا”.

وأضاف أبو العزم في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن التسهيلات الضريبية تمثل تبسيطًا ماليًّا وضريبيًّا يدعم المستثمرين.

وأشار إلى أن النظام الحالي للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه محدود، وينبغي زيادة هذه القيمة لتتجاوز الحد الحالي.

منظومة المقاصة المركزية تعزز السيولة وتدعم استمرارية النشاط التجاري

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وتابع عمرو أبو العزم أن منظومة المقاصة المركزية التي تهدف إلى تسهيل التسويات المالية خطوة مناسبة لدعم السيولة اللازمة لاستمرارية النشاط التجاري.

وأكد أن إعفاء الشركات غير المسجلة من الضرائب عن الفترات السابقة حافز كافٍ لتشجيعها على الانضمام للنظام الرسمي، وأن المحاسبة بأثر رجعي لا تلقى قبولًا من أصحاب الأعمال.

وأوضح أن تحسين حوافز التسجيل الضريبي للشركات الجديدة يمكن تحقيقه من خلال السماح للقطاع الخاص بإدارة عملية التسجيل، بدلًا من الاعتماد على البيروقراطية الإدارية التي تمثل عائقًا للشركات.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في بند وضع حد أقصى لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، مطالبًا بمناقشة هذا البند قبل تطبيقه، خاصة في الحالات التي قد تكون فيها الأرقام المحددة كغرامات غير دقيقة.

دعوة لإعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب 3 سنوات لتحفيز فرص العمل

وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية الحالية التي أعلن عنها وزير المالية سهلة الفهم، مؤكدًا أهمية إعفاء المتقدمين للضرائب لمدة 3 سنوات، خصوصًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدورهم في توفير فرص العمل خلال تلك الفترة.

ويرى عمرو أبو العزم أن الحزمة الضريبية الحالية أفضل من المبادرات السابقة، مشددًا على ضرورة تبسيط التطبيق الإلكتروني لهذه التسهيلات واختباره بشكل دقيق، والعمل على تحسينه لضمان كفاءة التنفيذ.