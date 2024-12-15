انت الأن تتابع خبر أسعار تذاكر مترو الرياض 2025 ودليل شامل لكيفية الحجز الإلكتروني وأفضل العروض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التحديثات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال النقل العام، يعد مترو الرياض 2024 واحداً من أبرز المشاريع التي تمثل نقلة نوعية في طريقة التنقل داخل العاصمة.

يسهم هذا المشروع في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين بين مختلف مناطق الرياض، ويجعل التنقل أسرع وأكثر راحة. كما قدم مترو الرياض العديد من الخدمات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد، مثل حجز التذاكر عبر الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالتخطيط لرحلاتهم بكل سهولة.

أسعار تذاكر مترو الرياض 2024

تعتبر أسعار تذاكر مترو الرياض من الأمور التي تهم العديد من الراغبين في استخدام هذا النظام العصري للتنقل. تختلف أسعار التذاكر حسب نوع التذكرة ومدتها،

وإليك أهم التفاصيل:

تذكرة ليوم واحد (ساعتين): سعر التذكرة 4 ريالات سعودية. وهي مناسبة للأفراد الذين يرغبون في استخدام المترو لمدة قصيرة.

تذكرة لمدة 3 أيام متتالية: تكلف 20 ريال سعودي. تناسب هذه التذكرة الأشخاص الذين يخططون لاستخدام المترو لمدة أطول.

تذكرة لمدة 7 أيام متتالية: تكلف 40 ريال سعودي. تعد هذه التذكرة مثالية للمقيمين أو الزوار الذين يحتاجون إلى التنقل بشكل يومي خلال أسبوع.

تذكرة لمدة شهر كامل: تبلغ تكلفتها 140 ريال سعودي. وهي الخيار الأفضل لمن يخطط للبقاء في الرياض لفترة أطول أو يعتزم التنقل اليومي بشكل مستمر.

التذاكر للأطفال: التذاكر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات مجانية بالكامل.

تتمتع هذه الأسعار بمرونة وتنوع لتلبية احتياجات فئات مختلفة من الركاب، مما يسهل عليهم اختيار الأنسب لهم وفقاً لخططهم في التنقل.

طريقة حجز تذاكر مترو الرياض 2024 إلكترونيًا

توفير خدمة حجز التذاكر إلكترونيًا من أبرز المزايا التي يقدمها مترو الرياض، حيث يمكن للمستخدمين الحجز بسهولة ويسر عبر عدة طرق. إليك خطوات حجز التذاكر إلكترونيًا:

استخدام تطبيق "حافلات الرياض"

يمكنك تحميل تطبيق "حافلات الرياض" عبر متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

بعد تحميل التطبيق، اختر نوع التذكرة التي ترغب في حجزها (يومي، ثلاثة أيام، سبعة أيام، أو شهري).

يتم الدفع مباشرة من خلال التطبيق باستخدام طرق الدفع الإلكترونية المتاحة.

استخدام بطاقة "درب"

بطاقة "درب" هي بطاقة ذكية تتيح لك السفر بسهولة عبر شبكة المترو.

يمكن شراء هذه البطاقة من المكاتب المخصصة في محطات المترو.

بعد شراء البطاقة، يمكن شحنها بمبالغ مالية واستخدامها لدفع قيمة التذاكر إلكترونيًا.

استخدام تقنية NFC