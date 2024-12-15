نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء منتجع في الأحساء يجمع ما بين الطبيعة والتراث الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة دان، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في مجال السياحة الريفية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية إنشاء أولى الوجهات لها في محافظة الأحساء.

ويشكل المشروع محطة لتعزيز تطور قطاع السياحة وجودة خدمات الضيافة في المملكة، من خلال إنشاء منتجعات تجمع بين الالتزام بمعايير الاستدامة والابتكار والضيافة، إلى جانب ترسيخ مكانة الأحساء كوجهة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "دان" سعد بن عبدالعزيز الكرود أن المنتج سيسهم في تطوير قطاع السياحة عبر الاستفادة من إمكانات الطبيعة الساحرة، والتعريف بالتنوع الطبيعي الغني في المملكة، من خلال السياحة الريفية والترفيهية والبيئية.

وسيلقي المشروع الضوء على الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والزراعي الغني الذي تشتهر به الأحساء، من خلال ثلاث تجارب مميزة تناسب مختلف الاحتياجات