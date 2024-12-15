انت الأن تتابع خبر تحذيرات من أول موجة برد قارسة بالسعودية تضرب 7 مناطق غدًا فجرًا مع تسجيل درجات حرارة صفرية في ذروتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم تحذير المواطنين من موجة برد قاسية سوف تضرب بلاك السعودية وهي موجة مؤقتة سوف تؤثر على 7 مناطق وسوف نتعرف على هذه المناطق بالتفصيل في هذا المقال، لذلك ننصح المواطنين بتجنب الخروج من المنزل لعدم حدوث أي أضرار لهم والآن إليكم تفاصيل أول موجة برد قارسة بالسعودية تضرب 7 مناطق غدًا فجرًا.

كشف الدكتور عبدالله المسند نائب رئيس الجمعية السعودية للطقس والمناخ وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم عن بعض التواريخ والأرقام المتعلقة بيوم السبت وارتباطها بالمواسم والإجازات المدرسية والأعياد الدينية والوطنية.

كما أنه أوضح الدكتور عبدالله مسند عبر حسابه على منصة إكس نأنه من المتوقع تسجيل الصفر في نحو سبعة أماكن لم يتوقعها الكثير، حيث تبدأ أول موجة برد شديدة تؤثر على السعودية هذا الموسم يوم الأحد وتبلغ ذروتها يوم الإثنين اي سوف تبقى لمدة يوم، كما أنه أوضح أن اليوم سوف يكون 13 جمادى الثاني 1446 هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م، و 24 القوس 1403 هـ.

وأضاف باقي 7 أيام على الشتاء و16 يوماً على نهاية العام الميلادي و20 يوماً على عطلة منتصف العام و32 يوماً على فبراير، و58 يوماً على نهاية الفصل الدراسي الثاني، و68 يوماً على يوم التأسيس.

متى سوف تكون عطلة الشتاء

أنه باقي 72 يوماً على عطلة الشتاء و76 يوماً على رمضان، و97 يوماً على الحميمين، و97 يوماً على عيد الفطر، و97 يوماً على الربيع، و97 يوماً على الضرع، و123 يوماً على عيد الأضحى، و167 يوماً على الحج، و173 يوماً على الصيف، و189 يوماً على الصيف، و194 يوماً على العام الهجري، و194 يوماً على السنة الهجرية.