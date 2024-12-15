انت الأن تتابع خبر دليلك الكامل لحفلات رأس السنة في جميرا دبي 2024-2025: فخامة وإثارة لا تنسى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سواء كنت تبحثين عن ليلة مليئة بالترف والرفاهية أو تفضلين أجواء حيوية وشبابية، فإن جميرا دبي تقدم لكِ كل ما يلزم لتحويل احتفالات رأس السنة إلى لحظة لا تُنسى. من حفلات فاخرة في نخلة جميرا إلى الأجواء الشبابية في جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، إليكِ دليلكِ الكامل لأفضل الفعاليات وأماكن الاحتفال في هذا الموسم.

احتفالات رأس السنة في نخلة جميرا: فخامة ورفاهية لا مثيل لها

نخلة جميرا، التي تعتبر من أبرز معالم دبي السياحية، تُعد المكان المثالي للاحتفال بليلة رأس السنة وسط أجواء من الفخامة والرفاهية. إليك أهم الفعاليات التي يمكن أن تستمتعي بها .

منتجع أتلانتس النخلة: ليلة ساحرة بين الماء والسماء

بوفيه عالمي فاخر: استمتعي بأشهى الأطباق التي تضم المأكولات البحرية، السوشي، والحلويات الفاخرة التي لا مثيل لها.

عرض الألعاب النارية: يتميز المنتجع بعرض ألعاب نارية مذهل يضيء سماء نخلة جميرا بألوان متوهجة تنعكس على المياه.

حفلة راقصة: مع وجود دي جي عالمي، ستستمتعين بجو احتفالي حيوي يستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

أنشطة للأطفال: المنتجع يقدم مناطق ترفيهية خاصة للأطفال، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات.

ذا بوينت: لحظات ساحرة مع الألعاب النارية والنوافير الراقصة

النوافير الراقصة: استمتعي بعروض النوافير الراقصة التي تواكب الموسيقى في أكبر نافورة راقصة في العالم.

مطاعم متنوعة: اختاري من مجموعة واسعة من المطاعم التي تقدم المأكولات العالمية مع إطلالات رائعة على الألعاب النارية.

مقاعد على الشاطئ: لقضاء لحظات هادئة مع العائلة والأصدقاء، استمتعي بمشاهدة الألعاب النارية مباشرة من الشاطئ.

احتفالات جميرا بيتش ريزيدنس (JBR): أجواء شبابية وحيوية

إذا كنتِ تبحثين عن أجواء أكثر حيوية وطاقة شبابية، فإن جُميرا بيتش ريزيدنس (JBR) هو المكان المثالي لكِ. إليكِ أبرز الأنشطة التي تنتظركِ في هذا المكان المفعم بالحياة:

ذا ووك JBR: أجواء احتفالية في قلب دبي

حفلات موسيقية حية: تمتعين بأجواء احتفالية مع عروض حية من فنانين محليين وعالميين.

عربات الطعام: مجموعة من عربات الطعام التي تقدم أطباقًا متنوعة من جميع أنحاء العالم.

عروض الشوارع: استمتعي بالرقصات والعروض الترفيهية التي تضيف أجواءً مبهجة للمكان.

الألعاب النارية الشاطئية: عند منتصف الليل، تتألق سماء JBR بالألعاب النارية الرائعة التي تضفي سحرا خاصًا على الليلة.

بلوواترز آيلاند: احتفال فاخر مع إطلالة على عين دبي

عين دبي: لا تفوتي فرصة الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية الرائعة من أعلى عجلة مراقبة في العالم، التي توفر لكِ إطلالة ساحرة على دبي.

مطاعم فاخرة: تمتعين بعشاء فاخر في مطاعم مثل "سيزرز بالاس" التي تقدم قائمة طعام استثنائية لتتناسب مع احتفالات رأس السنة.

الأنشطة الترفيهية: عروض حية وأجواء ممتعة تناسب العائلات والشباب على حد سواء.

فعاليات إضافية في جميرا دبي 2024-2025