نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 800 فردية تتنافس على لقب بيرق الموحد لفئة المجاهيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الشوط قبل الأخير لمسابقة بيرق الموحد فئة المجاهيم، اليوم، تنافسًا محتدمًا بين 800 فردية زج بها 10 مشاركين، تأهلت منها 400 فردية تمثل خمس منقيات لمرحلة تحكيم الخوارزميات النهائية، حيث تواصل المنافسة لانتزاع اللقب، وسط أجواء حماسية.

وتتميز مرحلة التحكيم النهائي بمقابلات مباشرة بين الفرديات وفق الترتيب التسلسلي الذي يحدده المالك، إذ يتم تقييم كل فردية بناءً على مجموعة من المعايير الدقيقة.

وتشمل هذه المرحلة حساب "درجة النسق"، التي أضيفت لأول مرة في هذه النسخة من المهرجان، وتعتمد على تقارب مكامن الجمال بين جميع فرديات المنقية المشاركة، وسيكون الفائز باللقب المالك الذي تحقق فردياته أعلى تقييم إجمالي يجمع بين درجات النسق، ونتائج المقابلات المباشرة.

كما يشهد غدًا إسدال الستار على منافسات المجاهيم بشوط نخبة النخبة.

ويُعد شوط بيرق الموحد لفئة المجاهيم من أبرز الأشواط، لما يتطلبه من دقة واحترافية في اختيار الفرديات التي تمثل المنقية.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته التاسعة، يواصل ترسيخ مكانته كأكبر تجمع ثقافي وتراثي يعكس هوية المملكة وارتباطها العميق بالإبل