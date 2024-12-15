نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تؤكد حظر تحميل البضائع من موانئها لشحنها إلى إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة التجارة التركية الادعاءات بأن سفنا تحمل بضائع إلى إسرائيل يسمح لها عمدا بالرسو في الموانئ التركية وتصدير البضائع من تركيا إلى إسرائيل، مؤكدة أن هذه الأمور محظورة قطعا.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "لا يسمح بتحميل البضائع من الموانئ التركية لشحنها إلى إسرائيل، كما تم التأكيد على أن تركيا تستخدم نحو 13 ألف سلعة مختلفة ونحو 8.3 مليون حاوية سنويا في التجارة الخارجية، وأن استيراد المنتجات الإسرائيلية ليس فقط من إسرائيل، ولكن أيضا من دول ثالثة إلى تركيا محظور".

كما علقت الوزارة التركية على مزاعم بأن التجارة بين تركيا وإسرائيل لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه "تم التأكيد على عدم وجود واردات أو صادرات إلى إسرائيل بعد 2 مايو، وأن بيانات تركستات (مكتب الإحصاء التركي) أظهرت عدم وجود تجارة مع إسرائيل منذ مايو".

وفي شهر مايو الماضي، قطعت تركيا تماما جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل، وشددت وزارة التجارة التركية على أن القرار لن يتم التراجع عنه إلا بعد ضمان عدم انقطاع إمدادات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

علاوة على ذلك، بلغت واردات تركيا من البضائع الإسرائيلية طوال العام الماضي 1.6 مليار دولار، أو 0.45% من إجمالي الواردات التركية.

وبلغت الصادرات 5.4 مليار دولار بنسبة 2.13% من إجمالي الشحنات. وبالتالي، فإن وقف التجارة سيكلف تركيا 450 مليون دولار شهريا، وإسرائيل 133 مليون دولار.