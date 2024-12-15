نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية أمان البيئية بالحدود الشمالية تنفذ حملة توعوية لتحسين المشهد البيئي في فياض ومتنزهات في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذت جمعية أمان البيئية بالحدود الشمالية وعددٌ من المتطوعين حملةً توعوية لتحسين المشهد البيئي في فياض ومتنزهات المنطقة في عدة مواقع برية، للمحافظة على البيئة من التلوث البيئي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أمان البيئة ناصر أرشيد المجلاد أن الحفاظ على البيئة البرية ثقافة يجب ترسيخها في المجتمع، مطالبًا مرتادي البر بتجنب تلك السلوكيات التدميرية للبيئة، مع ضرورة عدم قطع الأشجار ورمي المخلفات في الطرقات، موضحًا أنه يجب تثقيف الصغار للحفاظ على البر نظيفًا وعدم رمي القمامة في غير الأماكن التي خصصت لها، ومحاربة ظاهرة قطع الأشجار أو تجريف التربة أو إلقاء مخلفات أو صيد الطيور أو إزعاج الناس، بهدف الحرص على نظافة الحياة البرية وخلق بيئة آمنة للأجيال القادمة.

وبين أن الجمعية أطلقت حملات تطوعية خلال هذا العام من خلال فتح ١٣٦ فرصة تطوعية شارك بها ١٤٣٢ متطوعًا ومتطوعة، بهدف نشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، والمحافظة على المظهر العام للبيئة.

يذكر أن منطقة الحدود الشمالية تزخر في بيئة وطبيعة فطرية ساحرة ومتنوّعة وتُعد ثروة وطنيةً واقتصاديةً مهمةً وموردًا طبيعيًا مهمًا ومقصدًا سياحيًّا على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي