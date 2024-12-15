أحمد جودة - القاهرة - أبرز العروض الأسبوعية على المنتجات في أسواق العثيم

أحدث عروض العثيم الأسبوعية على المنتجات المتنوعة حتى 17 ديسمبر 2024 تستمر أسواق العثيم في تقديم تخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها أفراد الأسرة في المملكة العربية السعودية. عروض العثيم الأسبوعية التي تقدمها هذه الأسواق تشمل خصومات كبيرة على اللحوم المفرومة والدواجن المعبأة والمأكولات البحرية، بالإضافة إلى مجموعة من السلع الأساسية مثل الأرز والمعكرونة والزيوت النباتية، مما يساعد العملاء على توفير ميزانيتهم أثناء التسوق.. عروض العثيم الأسبوعية هذه العروض تسري حتى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وهي فرصة رائعة لشراء المنتجات بأسعار مغرية.

أبرز العروض الأسبوعية على المنتجات في أسواق العثيم

عروض على الأرز والشاي:

شاي ليبتون (أكياس 100 كيس) بسعر 14.95 ريال سعودي.

أرز المهى بسمتي (10 كجم) بسعر 67.95 ريال سعودي.

أرز مصري جرين فارمز (5 كجم) بسعر 29.95 ريال سعودي.

أرز كالروز هالي (5 كجم) بسعر 27.95 ريال سعودي.

عروض على المنتجات المجمدة:

دجاج مجمد أصل (10 عبوات × 900 جرام) بسعر 137.95 ريال سعودي.

صدر دجاج داري (2 كجم) بسعر 42.95 ريال سعودي.

عروض متنوعة على المنتجات الأخرى:

زيت زيتون ساسو (800 مل) بسعر 64.95 ريال سعودي.

حليب الصافي كامل الدسم (1 لتر × 12 عبوة) بسعر 53.95 ريال سعودي.

مناديل كلينيكس سوفت (7 عبوات مع 3 عبوات إضافية مجانية) بسعر 14.95 ريال سعودي.

عروض منتجات الألبان في العثيم:

أسواق العثيم تقدم أيضًا خصومات مميزة على مجموعة من منتجات الألبان، حيث يمكن للمستهلكين الاستفادة من أسعار منخفضة على الحليب والجبن، مثل:

حليب فريشكو كامل الدسم (1800 جرام) بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 52.95 ريال سعودي.

حليب نيدو المدعم بودرة (1950 جرام) بسعر 67.95 ريال سعودي بدلًا من 87.95 ريال سعودي.

جبن المراعي موزاريلا مبشورة (180 جرام × 2) بسعر 17.50 ريال سعودي بدلًا من 25.90 ريال سعودي.

تستمر العروض حتى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وهي متاحة في جميع فروع أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية. كما أن العروض سارية حتى نفاد الكمية، لذا يجب على العملاء الاستفادة من هذه التخفيضات في أسرع وقت.