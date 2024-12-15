أطعمة تخفض من ارتفاع ضغط الدم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - أهمية النظام الغذائي في التحكم في ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، وهو عامل رئيسي يُشكل خطرًا على صحة القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى الأدوية والنشاط البدني، يلعب النظام الغذائي دوراً حيوية في تنظيم ضغط الدم والحد من ارتفاعه. لذلك، فإن اختيار الأطعمة الصحيحة يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل مستويات الضغط.

أطعمة مفيدة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

تُظهر الأبحاث أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات ضغط الدم. إليك بعض هذه الأطعمة التي يمكن دمجها في النظام الغذائي اليومي:

الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والجرجير على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، ويُقلل من الضغط على الأوعية الدموية.

التوت

يحتوي التوت على مركبات فلافونويد التي تساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. يمكن تناول التوت كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الحبوب أو العصائر.

الشوفان

يُعتبر الشوفان مصدرًا جيداً للألياف القابلة للذوبان، والتي تقلل من مستويات الكوليسترول وتساعد في تنظيم ضغط الدم. يمكن تناوله كوجبة إفطار غنية ومغذية.

البنجر

يعزّز البنجر مستويات أكسيد النيتريك في الدم، مما يساعد على فتح الأوعية الدموية وتقليل الضغط. يمكن تناول البنجر كسلطة أو عصير.

السمك الدهني

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تُساهم في تقليل الالتهاب وخفض مستويات ضغط الدم. يُوصى بتناول السمك مرتين أسبوعياً على الأقل.

توصيات عامة لنمط غذائي صحي

بالإضافة إلى إدراج هذه الأطعمة المفيدة في نظامك الغذائي، يمكن اتباع بعض النصائح العامة لتعزيز الصحة القلبية:

الحد من تناول الملح والمعجنات المصنعة.

زيادة تناول الألياف من خلال الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة.

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على الترطيب الجيد.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع يعزز الصحة العامة ويساهم بشكل كبير في التحكم في ضغط الدم. يسهم اختيار الأطعمة الصحيحة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.