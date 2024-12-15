دوري أدنوك الإماراتي: الجزيرة يلاقي العين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحل فريق خورفكان ضيفاً على النصر، اليوم الأحد، الساعة 15:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً، ولحساب الجولة ذاتها، دبا الحصن مع اتحاد كلباء الساعة 15:45 أيضاً، والجزيرة مع العين الساعة 18:30.

أمس، تعادل بني ياس وضيفه البطائح 1-1، وخسر العروبة أمام عجمان 0-2، وفاز الشارقة على الوحدة بهدفين دون مقابل.

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري أدنوك بـ 27 نقطة، يليه شباب الأهلي بـ 20 نقطة، الوحدة بـ 18 نقطة، الجزيرة بـ 17 نقطة، والنصر بـ 16 نقطة.