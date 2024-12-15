نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يطالب برحيل مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، عن استيائه من الأداء الفني الذي يقدمه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (5-6) في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، والتي أقيمت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

تصريحات محمود أبو الدهب

وفي تصريحات تلفزيونية، قال أبو الدهب: "مارسيل كولر أفلس فنيًا ولم يعد لديه أي جديد يقدمه للنادي الأهلي، حيث حقق أسوأ بداية له منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق".

وأضاف أبو الدهب: "أطالب إدارة النادي بضرورة إنهاء التعاقد مع كولر والتعاقد مع مدير فني عالمي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار نجم الأهلي السابق إلى تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة، قائلًا: "الأهلي ظهر بآداء باهت أمام فرق مثل الاتحاد السكندري والبنك الأهلي في الدوري الممتاز، وكذلك أمام أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا، واليوم ضد باتشوكا. استمرار كولر بهذا المستوى سيكلف الفريق فقدان المزيد من النقاط خلال الموسم".

