نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025: موعد الإعلان وأسعار برامج الحج

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج عبر الجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك في إطار الجهود لتيسير الإجراءات وتنظيم برامج الحج بأسعار مناسبة للمواطنين.

موعد إعلان النتيجة

أكدت الوزارة أنه سيتم إجراء القرعة المركزية على بوابة الحج المصرية، ومن ثم ستُعلن النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج.

كما سيتم نشر النتائج في المديريات والإدارات الاجتماعية تمهيدًا لإيفاد الحجاج.

أسعار برامج الحج

أوضحت الوزارة أن حج الجمعيات الأهلية لا يهدف للربح، وأنها تسعى دائمًا لتوفير أفضل التعاقدات بأفضل الأسعار، التي تقل عن أي برنامج سياحي مماثل.

تم تخصيص 12 ألف تأشيرة للحج، والتي يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث يتم التعاقد على فنادق مصنفة في المنطقة المركزية للحرم لضمان راحة الحجاج.

رابط الحصول على نتيجة الحج

سيتم الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025 عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، ويمكن للمواطنين الدخول على الرابط المخصص لذلك للحصول على نتائج القرعة.

طلبات الإشراف على الحج

من المتوقع أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في تلقي طلبات الإشراف على حج الجمعيات الأهلية 2025 قريبًا.

سيتم إخطار مديريات التضامن على مستوى الجمهورية بمجرد فتح باب التقديم لتوفير الفرصة للراغبين في تقديم الخدمات للحجاج.

أكدت الوزارة حرصها على توفير مشرفين ذوي دراية كافية بتفاصيل رحلة الحج لضمان أفضل تجربة للحجاج.

الخدمات المقدمة

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي دائمًا لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، مع توفير برامج حج تناسب جميع الفئات وبأسعار عادلة تتماشى مع الخدمات المقدمة.