حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 15-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15-12-2024

مهنياً: تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامراً ومتشبثاً بآرائك.

عاطفياً: الشريك إلى جانبك فمم تخاف؟ حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها.

صحياً: أنت صاحب قرارات صائبة عملياً وعاطفياً، إنما فاشل كبير على الصعيد الصحي.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 15-12-2024

مهنياً: لا يناسبك انتقال القمر الى مواجهة برجك من الدلو لذلك انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيداً عن الالتباس والمشكلات.

عاطفياً: تصطحب الحبيب في سفر وتعيش معه أجواء خياليّة من التقارب والسحر والمغامرات.

صحياً: حاول أن تحدد على مدى أسبوع لائحة طعامك الخالية من كل ما يضرك .

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 15-12-2024

مهنياً: اجواء هوائية بامتياز تحت تاثير المثلث الفلكي الهوائي الذي يحمل معه انجازات كبيرة على كافة الاصعدة حيث تحقق النجاحات ونراك تحلق في اجواء اجتماعية

عاطفياً: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شراً.

صحياً: قد تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 15-12-2024

مهنياً: يحيطك هذا اليوم بالحيوية والحماسة لمتابعة اعمالك فتكون فترة واعدة بانفراج وسعادة وتشويق.

عاطفياً: تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معه.

صحياً: تستعيد قوتك ومركزك في الساحة وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز والقيود.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 15-12-2024

مهنياً: تترك تأثيراً كبيراً عند الزملاء بسبب قدرتك على إقناع الآخرين بوجهة نظرك على الرغم من بعض الثغرات وتأثيرات القمر المعاكسة من برج الدلو

عاطفياً: لا تغامر في العلاقة التي حققتها أخيراً، فالأمور قد تنعكس عليك سلباً فتدفع ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

صحياً: توخَّ الحذر قدر الإمكان في تنقلاتك على الأدراج بين الطوابق في العمل فقد تسبب لك متاعب.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 15-12-2024

مهنياً: الجو العام يساندك ويساعدك ويقدم لك الحظ على طبق من فضة فمن الممكن أن تبيع عقاراً أو تفكّر في عملية بيع أو شراء أو استئجار مكان في هذه الأثناء بغية توسيع مشاريع العمل.

عاطفياً: تكمن قوّتك في سرعة البديهة والقدرة على إقناع الشريك، ما يسهل عليك تحقيق علاقة ناجحة جداً.

صحياً: تستمد من ثقتك بنفسك طاقة كبيرة وقدرة على التصدي لتحديات الحياة اليومية.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 15-12-2024

مهنياً: تتنفس الصعداء وتفرح بالفرص الجميلة جدا وبالمحبة والتودد فتنجح المفاوضات وتحقق اعمالك تقدما واضحا

عاطفياً: عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تظهر مطبّات في وجه العلاقة تدوم بضعة أيام.

صحياً: لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 15-12-2024

مهنياً: أنصح لك تجنّب المواجهة والنقاشات العقيمة في العمل اليوم لأن النتائج ستكون سلبية، انتظر بعض الوقت ريثما تهدأ الأمور والخواطر.

عاطفياً: تنتهز اليوم الكثير من الفرص الذهبية وتستغلها في مصلحة العلاقة بالشريك.

صحياً: تحارب على غير جبهة بغية التخلص من المشاكل الصحية، وبإرادتك الصلبة تنجح في ذلك.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 15-12-2024

مهنياً: ثمة ما يشير الى إيجابيات واحتمالات النجاح في حين يتكون لديك شعور بأن الامور تسير بطريقة جيدة جدا .

عاطفياً: قد تفاجئك الأحداث بصورة ايجابية وتتخلص من نياتك تجاه الشريك واتهامه بالخيانة.

صحياً: لن تعرف الفشل والتراجع في تطبيق برنامجك الصحي مهما حاول الآخرون ثنيك عن ذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 15-12-2024

مهنياً: القمر في البيت الثاني مناسب لك، ويتحدث عن بعض التطور الذي تحرزه في مجال دقيق أو عن انطباع جيد تتركه في هذه الظروف.

عاطفياً: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنوناً ولطيفاً معه.

صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 15-12-2024

مهنياً: تكون الاجواء صافية والحظ يرافق خطواتك فتفرح باحداث وتطورات مهنية واجتماعية مناسبة تنير امامك الدرب وتحقق لك الراحة.

عاطفياً: معاملتك الجيّدة للشريك تكون لها انعكاسات إيجابية، وتلاحظ ذلك على وجهه وفي طريقة تعامله معك.

صحياً: لا تهمل صحتك، فهي كنز كبير لا يقدّر بثمن من أجل مستقبل صحي.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 15-12-2024

مهنياً: تكثر الانشغالات وقد تقلق بسبب تزامن الاشغال لذلك نسق الواجبات ولا تهمل وضعا صحيا يوم ضاغط يسبب لك التعب والمسؤوليات.

عاطفياً: قد تواجه بعض الصعوبة في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.

صحياً: حاول الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع للقيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للترويح عن نفسك.