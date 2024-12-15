قهوتك الصباحية أقوى سلاح ضد الالتهابات: اكتشاف جديد مذهل

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعلم أن فنجان قهوتك الصباحية قد يكون أكثر من مجرد مشروب منعش؟ دراسة حديثة نشرت في مجلة Journal of Agricultural and Food Chemistry كشفت عن اكتشاف مذهل حول قدرة القهوة على مكافحة الالتهابات.

أظهرت الدراسة أن الجمع بين البروتينات الموجودة في الحليب ومضادات الأكسدة الموجودة في القهوة يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات. هذه النتيجة المثيرة للاهتمام تشير إلى أن إضافة الحليب إلى قهوتك الصباحية قد يوفر لك حماية إضافية ضد مجموعة واسعة من الأمراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.

الالتهابات هي استجابة طبيعية للجسم ضد العدوى أو الإصابات، ولكن الالتهابات المزمنة يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة والأعضاء وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض. تعمل البروتينات ومضادات الأكسدة معًا على تهدئة الاستجابة الالتهابية وتقليل الضرر الذي تسببه.

البروتينات: تساهم البروتينات الموجودة في الحليب في بناء وإصلاح الأنسجة، كما أنها تدعم عمل الجهاز المناعي.

مضادات الأكسدة: تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة على محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا وتساهم في الالتهابات.