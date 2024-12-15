عند الرشح.. أطعمة يمنع أن تتناولها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - كيفية التعامل مع الرشح بالاعتماد على النظام الغذائي

الزكام أو الرشح هو أحد أكثر الأمراض شيوعاً، خاصة في الحالات الجوية المتقلبة والأوقات التي تكثر فيها العدوى الفيروسية. بالرغم من وجود العديد من الأدوية والعلاجات للتخفيف من أعراض الزكام، إلا أن هناك أيضاً دوراً محورياً للنظام الغذائي في تعزيز المناعة وتسريع التعافي. في هذا المقال، سنستعرض بعض الأطعمة التي يُنصح بتجنبها عند الإصابة بالرشح، وكذلك الأطعمة المفيدة التي قد تساعد في تقوية نظام المناعة.

أطعمة ينصح بتجنبها عند الإصابة بالرشح

من المهم الانتباه جيدًا إلى نوعية الأطعمة التي نتناولها عندما نكون مصابين بالرشح، إذ يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من حدة الأعراض أو تؤخر الشفاء. إليك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها:

الأطعمة الغنية بالسكر: المنتجات السكرية مثل الحلويات والمعجنات قد تضعف جهاز المناعة وتزيد الالتهابات.

المنتجات السكرية مثل الحلويات والمعجنات قد تضعف جهاز المناعة وتزيد الالتهابات. الأطعمة الدهنية أو المقلية: من المعروف أن الدهون الصعبة الهضم تسبب لهم زيادة في المجهود على الجهاز الهضمي وتقلل من كفاءة المناعة.

من المعروف أن الدهون الصعبة الهضم تسبب لهم زيادة في المجهود على الجهاز الهضمي وتقلل من كفاءة المناعة. منتجات الألبان لبعض الأشخاص: بعض الأشخاص يعانون من زيادة إنتاج البلغم عند تناول منتجات الألبان، مما قد يزيد من الاحتقان.

بعض الأشخاص يعانون من زيادة إنتاج البلغم عند تناول منتجات الألبان، مما قد يزيد من الاحتقان. الكافيين والمشروبات الكحولية: الكافيين قد يسبب جفاف الجسم، بينما تؤدي الكحول إلى تثبيط المناعة.

أطعمة تساعد في تعزيز المناعة والشفاء

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساهم في تقليل أعراض الرشح وتعزيز المناعة، يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي خلال فترة الإصابة:

الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والليمون لاحتوائها على فيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويقوي المناعة.

مثل البرتقال والليمون لاحتوائها على فيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويقوي المناعة. الشوربات الدافئة: وخاصة شوربة الدجاج الغنية بالفيتامينات والمغذيات التي تساهم في تقليل احتقان الأنف والجسم.

وخاصة شوربة الدجاج الغنية بالفيتامينات والمغذيات التي تساهم في تقليل احتقان الأنف والجسم. الثوم والبصل: يحتويان على مضادات حيوية طبيعية مثل الأليسين الذي يساعد في مكافحة العدوى الفيروسية.

يحتويان على مضادات حيوية طبيعية مثل الأليسين الذي يساعد في مكافحة العدوى الفيروسية. الزنجبيل: يمكنه التخفيف من التهاب الحلق وتعزيز جهاز المناعة.

نصائح لرفع كفاءة المناعة خلال فترة الإصابة بالرشح

بالإضافة لتناول الأطعمة الصحية، هناك بعض العادات التي يمكن أن تعزز من فعالية الجهاز المناعي:

شرب الكثير من السوائل: يساعد الماء والشاي العشبي في الحفاظ على رطوبة الجسم وطرد السموم.

يساعد الماء والشاي العشبي في الحفاظ على رطوبة الجسم وطرد السموم. الراحة الكافية: النوم الجيد يسرع من عملية الشفاء ويعزز العملية المناعية.

النوم الجيد يسرع من عملية الشفاء ويعزز العملية المناعية. التهوية الجيدة: التأكد من تهوية المكان الذي تتواجد فيه للمساعدة في تجديد الهواء وتقليل فرصة تراكم الفيروسات.

في الختام، يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في التعامل مع الزكام. اختيار الأطعمة بطريقة واعية يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض وتسريع الشفاء، جنباً إلى جنب مع العلاجات الطبية والأدوية تحت إشراف الطبيب.