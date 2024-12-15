أسهل الطرق لتسريع عملية هضم الطعام

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رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة سوء الهضم واحدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس وينصح الأشخاص الذين يعانون من بطء الهضم بالبعد عن تناول البروتينات الحيوانية والتي تستغرق فترة زمنية طويلة داخل الجهاز الهضمي حتي يتم الانتهاء من هضمها والإقبال علي تناول البروتينات النباتية لأنها تحتوي علي القليل من الدهون المشبعة وفي نفس الوقت فهي غنية بالألياف ولا تستغرق وقت طويل داخل المعدة وينصح أيضا من يعاني من سوء الهضم بتناول الحبوب الكاملة والأطعمة سهلة الهضم مثل الموز والأرز وتناول مشروب الزنجبيل وتناول منتجات الألبان قليلة الدسم نظرا لاحتوائها علي البكتريا المفيدة للجسم والجهاز الهضمي وينصح أيضا بالابتعاد عن الأطعمة التي تزيد من سوء عملية الهضم لديه وسوف نتحدث هنا عن طرق تسريع عملية الهضم وأعراض الإصابة بسوء الهضم ونوضح أيضا أهمية الألياف للجهاز الهضمي .

أعراض الإصابة بسوء الهضم

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي إصابتك بسوء الهضم ومنها

ارتجاع الغازات من المعدة إلي الفم.

الشعور بالضغط علي المعدة والرغبة في القيء.

الشعور بطعم مر أو حامض في الفم.

امتلاء المعدة بسرعة خلال تناول الطعام.

تعرض الشخص لحالة من الغثيان المزعج.

ارتجاع الطعام وأحماض المعدة إلي الفم.

طرق تسريع عملية هضم الطعام

هناك بعض العادات والممارسات الجيدة التي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنها

مضغ الطعام بصورة جيدة وبهدوء والبعد عن السرعة وابتلاع الطعام دون مضغ.

شرب كميات كبيرة من الماء فهي تساعد علي تكسير الأطعمة وتفكيكها وتساعد أيضا علي حماية الجسم من الجفاف وترطيبه .

تناول كميات وفيرة من الخضار والفاكهة وكذلك الحبوب الكاملة وذلك للحصول علي كميات كبيرة من الألياف التي تحسن عملية الهضم.

زيادة النشاط البدني والحركة والقيام ببعض التمارين الرياضية بعد تناول الوجبات الغذائية بنصف ساعة علي الأقل.

الألياف النباتية وتحسين الهضم