نانسي عجرم تتعرض لموقف مفاجئ على المسرح

القاهرة - محمد ابراهيم - في واحدة من اللحظات غير المتوقعة، تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف طريف خلال أحد حفلاتها الغنائية الصيفية، رغم المفاجأة أثبتت قدرتها على التعامل باحترافية مع المواقف الطارئة، مما يعكس خبرتها الفنية الكبيرة وحبها لجمهورها.

موقف مفاجئ على المسرح



خلال أحد حفلاتها الغنائية التي أقيمت في يونيو الماضي، كانت نانسي عجرم مندمجة مع جمهورها أثناء أداء أغنيتها الشهيرة "ما تيجي هنا" إلا أنها تفاجأت بصوت الألعاب النارية خلفها على المسرح، مما أثار دهشتها وجعلها ترتجف للحظات، حيث ظهر تأثير المفاجأة على ملامحها. لكن نانسي سرعان ما استعادت تركيزها واستكملت الغناء وسط تصفيق وتشجيع الجمهور.

حفل رأس السنة المرتقب في دبي



تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة الميلادية في دبي، بمشاركة النجم تامر حسني.

وسيُقام الحفل في أحد الفنادق الفاخرة يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث يُعد هذا الحدث جزءًا من سلسلة احتفالات رأس السنة التي تشهدها الإمارات.

أسعار التذاكر وشروط الدخول



طرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر الحجز الإلكتروني، وجاءت أسعارها ضمن عدة فئات تبدأ من نحو 30 ألف جنيه مصري وتصل إلى ما يقارب 75 ألف جنيه مصري، شاملة ضريبة القيمة المضافة.



الشروط التي وضعتها الشركة لدخول الحفل تضمنت:

الحد الأدنى للسن 21 عامًا، جميع التذاكر تشمل العشاء والمشروبات الغازية، مبيعات التذاكر غير قابلة للاسترداد، الحد الأدنى للشراء هو تذكرتان.

أحدث أغاني نانسي عجرم



تعيش نانسي عجرم حاليًا حالة من النشاط الفني المكثف، إذ طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "من نظرة" عبر قناتها على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، لتضيف إلى قائمة أعمالها الناجحة، كما قدمت أغنيتين في فيلم "مقسوم"، وهما: "مقسوم" من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد، "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد.

نشاط فني مكثف في موسم الصيف



في أغسطس 2023، أطلقت نانسي أغنيتها المبهجة "تيجي ننبسط" احتفالًا بموسم الصيف. الأغنية جاءت ضمن مجموعة من الأعمال التي أثبتت فيها نانسي تألقها الدائم، سواء من خلال طرح أغنيات جديدة أو إحياء حفلات داخل وخارج مصر، ما جعلها دائمًا في قلب جمهورها ومتابعيها.