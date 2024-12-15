أحمد داوود: تأثير محدود للتسهيلات الضريبية على المدى البعيد

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 04:17 مساءً - فاطمة أبو زيد _ قال أحمد داوود رئيس مجلس إدارة شركة ترابيل إيه يونيفورم، إن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية خطوة جيدة تسهم في تسهيل أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن تأثيرها محدود على المدى البعيد.

رفع الحد الأقصى للأنشطة التجارية الصغيرة ضروري لدعم الاستثمارات

وأضاف داوود في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هناك نقصًا في وسائل الإعلام المتخصصة لإبلاغ أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة التيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات يفتقر إلى المعلومات الكافية حول هذه التيسيرات.

وتابع أن رفع الحد الأقصى لنظام الممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه ضرورة ملحة؛ نظرًا لارتفاع أسعار المواد الخام التي تزيد من تكاليف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن منظومة المقاصة المركزية تهدف إلى تسهيل التسويات المالية وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط التجاري.

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مطالب بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لجذب شركات جديدة

وأوضح أن بند الإعفاء من الضرائب عن الفترات السابقة كافٍ لتشجيع الشركات غير المسجلة على الانضمام للنظام الرسمي، لكنه انتقد عدم تقديم أي امتيازات للشركات الملتزمة ضريبيًّا، مطالبًا بإعفاء ضريبي للشركات الجديدة لمدة 5 سنوات لجذب وتشجيع المستثمرين.

ولفت أحمد داوود إلى ضرورة إعادة النظر في قرار وضع حد أقصى لغرامات التأخير بنسبة 100% من أصل الضريبة، مشددًا على أهمية فرض إجراءات ضريبية تسهم في زيادة الاستثمار بدلًا من أن تعرقل مسيرته.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة ترابيل إيه يونيفورم إن ثقافة الالتزام الضريبي غير متوفرة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد غياب الحوار المجتمعي مع هذه الشركات قبل طرح التيسيرات الضريبية، مما يضعف من تأثير هذه القرارات على تحسين بيئة الأعمال.