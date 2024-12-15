نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس مجلس الإدارة: إم أو جروب تعتزم طرح 60% من أسهمها في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:19 مساءً - محمد أحمد _ قال حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة إم أو جروب للصناعات الغذائية، إنها تخطط للتحول إلى شركة مساهمة بحلول مارس المقبل؛ تمهيدًا لطرح أسهمها في البورصة المصرية.

وأوضح الأبرق، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركة تعتزم طرح 35% من أسهمها في البورصة بالمرحلة الأولى، مع خطة لزيادة النسبة إلى 60% على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوسع والنمو المستقبلي، وزيادة الشفافية المالية للمجموعة.

وأضاف أن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين دولار لزيادة خطوط إنتاجها، لا سيما في قطاعات البسكويت والشيكولاتة.

وأوضح أن حجم الإنتاج الحالي للشركة يبلغ نحو 3 آلاف طن شهريًّا، وأنها تخطط للوصول إلى 6 آلاف طن شهريًّا بحلول عام 2025، مع تصدير 50% من الإنتاج الإضافي.

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20 مليون دولار صادرات مستهدفة العام المقبل

وأشار الأبرق إلى أن صادرات إم أو جروب بلغت 8 ملايين دولار خلال عام 2023، وتستهدف زيادتها إلى 20 مليون دولار بحلول عام 2025، مع توسيع نطاق الأسواق المستهدفة ليشمل أمريكا اللاتينية، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية مثل ليبيا، وتونس، والمغرب، ومدغشقر، والسودان، وجنوب السودان، ودول الخليج.

وأكد الأبرق أن الشركة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها من 60% إلى 80% خلال العام المقبل، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية لتقليل التكاليف من خلال الشراء المباشر للمواد الخام من الشركات المحلية، مما يحد من هامش الربح الذي يتقاضاه الوسطاء.

كما أشار إلى أن المجموعة وفرت مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي لمدة 6 أشهر ضمن إستراتيجية للتحوط من تقلبات سعر الصرف، لضمان استقرار الأسعار وجودة المنتجات للمستهلكين.

خطة لخفض التكاليف عبر الشراء المباشر من الموردين المحليين

وأضاف أن “إم أو جروب” تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل أنواعًا مختلفة من الشوكولاتة والبسكويت، على أن يبدأ طرح بعض الأصناف في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع استكمال باقي المنتجات قبل نهاية يناير.

وشدد الأبرق على التزام المجموعة بالحفاظ على مستويات أسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أهمية دعم المعارض الدولية واستضافة وفود تجارية أكبر لتعزيز فرص النمو في الأسواق العالمية.

وأكد أن المجموعة تسعى إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة وإستراتيجيات توسع ذكية.

وأشار إلى أن “إم أو جروب”، التي تأسست عام 1994، بدأت عملها موزعًا مستقلًّا لعدد من العلامات التجارية الكبرى مثل بيبسي وكوكاكولا وجهينة، قبل أن تعدل إستراتيجيتها في عام 2005 بالشراكة مع مستثمرين، وتطلق مصنعها الخاص لإنتاج الحلوى عام 2007.