معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 2% خلال نوفمبر

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2% خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وتسارع معدل التضخم في المملكة للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2023.

ويعود ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد.

وجاء ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8% في شهر نوفمبر 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.5%.

كما كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر نوفمبر الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.