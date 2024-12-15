- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 2% خلال نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2% خلال شهر نوفمبر 2024، مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وتسارع معدل التضخم في المملكة للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو 2023.
ويعود ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد.
وجاء ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1%، نتيجة ارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.8% في شهر نوفمبر 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.5%.
كما كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر نوفمبر الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معدل التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 2% خلال نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.