وزير البترول يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية لتطوير…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ثلاث اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تطوير مصانع شركة أبوقير للأسمدة في خطوة تعزز توجه الشركة نحو الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

ووقع الإتفاقية الأولى المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مع الرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية، بهدف توريد الهيدروجين الأخضر، الذي سينتج عبر وحدات التحليل الكهربائي للمياه بإستخدام الطاقة المتجددة ليحل جزئيا محل الغاز الطبيعي في العمليات الإنتاجية، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة MPS داخل المنطقة الصناعية بشركة أبوقير للأسمدة مستغلة أحد المساحات الشاغرة والمرافق والتسهيلات المتوفرة.

وسيساهم هذا المشروع في خفض إستهلاك الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التوافق مع المعايير الأوربية للانبعاثات خصوصا مع تطبيق آلية CBAM، كما سيتيح رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الأمونيا أبوقير(1).

وفي سياق متصل تم توقيع الاتفاقية الثانية بين المهندس أحمد الشربيني نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية مع الرئيس التنفيذى لشركة MPS الأمريكية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

وعلى جانب آخر وقع المهندس أحمد الشربيني نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلي والحلول الرقمية مع المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اتفاقية لتركيب نظام تحكم آلي متطور بمصنع الأمونيا أبوقير (1) بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بالمصنع بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% كمرحلة أولى، مع تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، كما يساهم المشروع في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة ورفع كفاءة المصنع، مع خطط مستقبلية لتطبيق النظام في مصانع أبوقير (2) وأبوقير (3).

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وأوضح المهندس عابد عز الرجال، أن هذه المشروعات تعزز مكانة الشركة الرائدة في صناعة الأسمدة النيتروجينية، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، تقليل الانبعاثات، وتعزيز تنافسية منتجات الشركة في الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات منخفضة الكربون وتلافي الضرائب الكربونية مستقبلا.

كما أضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام شركة أبوقير للأسمدة بتبني أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.