نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: مصر وجهة استثمارية استراتيجية للشركات الأمريكية في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:15 صباحاً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة أكثر من 60 مشارك من بينهم أكثر من 40 شركة أمريكية تعمل في 27 ولاية، وتم استعراض مقومات الاستثمار في السوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية.

واستعرض المهندس حسن الخطيب، الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ساهمت في تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الوزير إن قطاع الرعاية الصحية والأدوية يمثل أحد أهم القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة خلال المرحلة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات من 142 ألفًا إلى 300 ألف سرير، مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الخطيب إلى أن موقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع عدد كبير من الأسواق يجعلها محورا رئيسيا للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، موضحا أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على السياسات الاقتصادية التي تشمل مرونة سعر الصرف، وتخفيض الضرائب، وتبسيط الإجراءات التجارية.

ومن جانبها أكدت السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لما تم بحثه مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية خلال اللجنة الإقتصادية المشتركة في سبتمبر الماضي.

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وأضافت السفيرة أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يوفر فرصًا استثمارية واعدة تتراوح قيمتها بين 30 و40 مليار دولار في مجال البنية التحتية للمستشفيات بحلول عام 2025، معربة عن أملها أن تكون الشركات الأمريكية شريكا رئيسيا في هذه المشروعات.

وبدورها أشارت إيمي هولمان، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر بفضل موقعها الاستراتيجي والإصلاحات التنظيمية التي تُحسن مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن مصر تقدم فرصة استثنائية للشركات الأمريكية لاستخدامها كقاعدة للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.

وقد استعرض اللقاء عدد من التساؤلات حول فرص إنشاء مستشفيات خاصة في مصر، حيث يمتلك القطاع الخاص حوالي 30% من المستشفيات، ويُسمح بإنشاء مستشفيات خاصة من خلال شراكات أو استثمارات مباشرة.

كما تضمنت التساؤلات فرص التوسع في خدمات الصحة الرقمية، حيث أن هناك طلب متزايد على خدمات الصحة الرقمية، ويمكن للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وتضمن اللقاء أيضا تساؤلات حول إمكانية إيجاد شركاء محليين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) لتحديد الشركاء المناسبين.

وشهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الأمريكية، وأعرب العديد من المشاركين عن تطلعهم لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من النمو المستدام الذي يشهده الاقتصاد المصري.

شارك في اللقاء إيمي هولمان، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية.