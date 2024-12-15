إدوارد يكشف عن تجربته مع حقن التخسيس وتأثيرها على صحته

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان إدوارد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" عن تجربته مع حقن التخسيس وتأثيرها على صحته، حيث أعلن عن إصابته بشلل مؤقت في المعدة نتيجة لاستخدام هذه الحقن.

رحلة إدوارد مع حقن التخسيس

بدأ إدوارد حديثه عن تجربته قائلًا إنه بدأ في أخذ حقن الساكسندة تحت إشراف طبيب تغذية، ونجح في فقدان نحو 15 كيلوغرامًا من وزنه، وأوضح أنه كان يتناول الحقن يوميًا، وهو ما سمح له بالتحكم في الجرعات وتجنب التعب، بعد الوصول إلى الوزن المطلوب، بدأ في مرحلة التثبيت كما نصحته الدكتورة المشرفة على حالته.

التغيير إلى حقن أسبوعية والمشاكل الصحية

وتابع إدوارد أن الطبيب طلب منه زيارة أخصائي جهاز هضمي لإجراء بعض التحاليل للاطمئنان على حالته، لكنه تجاهل النصيحة.

قرر بدلًا من ذلك التبديل إلى حقن التروليستك الأسبوعية لتخفيف العبء اليومي، واستمر في أخذ الحقن لمدة 5 أسابيع دون أي مشاكل صحية ظاهرة.

الأعراض المفاجئة وتشخيص الشلل المؤقت

فجأة، بدأ إدوارد يشعر بتدهور صحته حيث فقد شهيته تمامًا وتوقف عن دخول الحمام لمدة أربعة أيام، ما دفعه للذهاب إلى أخصائي جهاز هضمي.

وأكد له الطبيب أنه أصيب بشلل مؤقت في المعدة بسبب الحقن، مشيرًا إلى أن المتابعة المنتظمة مع أطباء متخصصين كانت ضرورية لتجنب هذه المشاكل.

الوضع الحالي وتوصيات الأطباء

في ختام منشوره، أكد إدوارد أنه يخضع للعلاج حاليًا بعد إجراء جميع التحاليل اللازمة، بما في ذلك صبغة على الكلى، وأوضح أن حالته تتحسن تدريجيًا، وأوصى بمواصلة العلاج مع طبيب تغذية وأخصائي جهاز هضمي، ونصح أيضًا بمتابعة مع طبيب قلب لتفادي أي مشاكل في سرعة ضربات القلب.

وأكد إدوارد أنه أراد مشاركة تجربته مع الجمهور لكي يلفت الانتباه إلى أهمية متابعة الأطباء عند استخدام حقن التخسيس، حتى تكون النتائج إيجابية دون تأثيرات صحية سلبية.