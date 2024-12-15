انت الأن تتابع خبر بملعقة من القهوة حضري أقوى ماسك لتفتيح وتنعيم البشرة فى دقائق والنتيجة مبهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة الصحية والمشرقة من أكثر الأشياء يسعى إليها الكثير من الفتيات، وقد لجأ العديد إلى الوصفات الطبيعية للحصول على نتائج فعالة وآمنة، ماسك الكركم والقهوة يعد أحد هذه الوصفات التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة، وذلك لما يحتويه من مكونات طبيعية غنية بالفوائد، وفيما يلي إليكم خطوات عمل ماسك القهوة والكركم لتبييض البشرة وتنعيمها.

طريقة عمل ماسك الكركم والقهوة

المكونات:

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من العسل.

القليل من الماء الدافئ.

خطوات تحضير ماسك تبييض البشرة