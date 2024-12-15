انت الأن تتابع خبر بملعقة من القهوة حضري أقوى ماسك لتفتيح وتنعيم البشرة فى دقائق والنتيجة مبهرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة الصحية والمشرقة من أكثر الأشياء يسعى إليها الكثير من الفتيات، وقد لجأ العديد إلى الوصفات الطبيعية للحصول على نتائج فعالة وآمنة، ماسك الكركم والقهوة يعد أحد هذه الوصفات التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة، وذلك لما يحتويه من مكونات طبيعية غنية بالفوائد، وفيما يلي إليكم خطوات عمل ماسك القهوة والكركم لتبييض البشرة وتنعيمها.
طريقة عمل ماسك الكركم والقهوة
المكونات:
- ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.
- ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- القليل من الماء الدافئ.
خطوات تحضير ماسك تبييض البشرة
- في وعاء صغير، امزجي الكركم والقهوة والعسل وقلبي المكونات جيدا حتى تتجانس وتتداخل مع بعضها البعض.
- أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قومي بتنظيف وجهك جيدًا قبل تطبيق الماسك، ثم ضعي الخليط على وجهك ورقبتك، مع تجنب منطقة العينين والشفتين.
- اتركي الماسك على وجهك لمدة 15-20 دقيقة وحتى يجف تماماً، ثم قومي بفرك بشرتك بلطف حتى يحدث تقشير طبيعي وناعم على البشرة.
- ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر و جففيه بلطف حتى لا يجرح.
- قبل استخدام الماسك على كامل الوجه، اختبري كمية صغيرة منه على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية.
- للحصول على أفضل النتائج، استخدمي هذا الماسك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
- بعد استخدام الماسك، قومي بترطيب بشرتك باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.
- يذكر أن الماسك قد تتغير نتائجه وفقاً لكل نوع بشرة وحسب الالتزام بالتكرار والاستخدام المنتظم.
- سيدتي ماسك الكركم والقهوة يعد وصفة طبيعية وفعالة لتفتيح وتقشير البشرة، وذلك بفضل مكوناته الغنية بالفوائد، ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل استخدامه، خاصة في حالة وجود أي مشاكل جلدية أو حساسية.