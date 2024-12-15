طرق التخلص من جفاف البشرة في الشتاء بوصفات طبيعية غير مكلفة

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رياض - احمد صلاح - هل تعاني من وجود جفاف شديد في أصابع يدك، وتحتاجين أن تتخلصي منها بكل سهولة، إليك الحل الأمثل للتخلص نهائيا من جفاف اليدين وتنعيمها فورا، وذلك باستخدام أقوى الوصفات الطبيعية والغير مكلفة، لتنعيم اليدين، والحصول على بشرة ناعمة والتخلص من الجفاف نهائيا، وذلك باستخدام تلك الوصفات الأكثر من رائعة، وإليك المكونات وطريقة عملها وكيفية استخدامها على البشرة.
جفاف البشرة
- هل تعلمين أن جفاف البشرة في فصل الشتاء يكون غير مستحب وتعاني منه معظم الفتيات والنساء، وأيضا الرجال، ويبحثون عن أفضل وصفات طبيعية للتخلص نهائيا من هذا الجفاف الغير مستحب، والذي يجعل البشرة ذات ملمس خشن، وإليك طريقة عمل الوصفات الطبيعية السريعة للتخلص من جفاف البشرة.
مكونات وصفات تنعيم البشرة
إليك أهم الوصفات السريعة والتي تخلصك من جفاف البشرة والحصول على بشرة ناعمه، والوصفات هي كالتالي:
- وصفة الزبادي والعسل، قم بجلب طبق عميق وضع به واحدة من الزبادي، ويتم إضافة ملعقتين من العسل عليها، ثم خلطهم جيدا، مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون، ثم يوضع الخليط على الجسم، ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل البشرة جيدا.
- وصفة زيت الزيتون والليمون، فهي وصفة بسيطة، ويمكنك عملها بكل سهولة، وهي عن طريق خلط زيت الزيتون مع عصر ليمونة كبيرة، ودهن الجسم بها، وترك الخليط لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل البشرة.
- وصفة زيت جوز الهند وزيت الزيتون، قم بخلط المكونين بنسب متساوية، ويتم وضعهم على البشرة، وترك الخليط لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم تغسل بالماء الفاتر؟
- دهن الجسم بالليمون، فهو مكون واحد فقط، ولكنه غني عن الكثير من الوصفات الأخرى، ويتم فرك الجسم والبشرة به، وبعدها يغسل الجسم بالماء الفاتر، وستلاحظ نعومة وجمال ليس لهم مثيل.
- وصفة الكركم والعسل، فتقومين بجلب ملعقة عسل، ووضع عليها ربع ملعقة كركم، وعصر ليمونة، ووضعهم على البشرة، وتركها حتى تجف، ثم تقوم بفركها برفق، وستتخلصين من أي شوائب على جسمك.