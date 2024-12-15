إجراء قانوني من الداخلية ضد 4 متهمين بغسل 135 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وحاول المتهمين الأربعة إخفاء مصدر هذه الاموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (135 مليون جنيه) تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.