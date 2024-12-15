اليوم.. انطلاق جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:33 صباحاً - تنطلق، اليوم الأحد، جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، والتي تناقش أبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر.
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- أزمة تمويل الصحف وسُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات "الساعة 3 عصرا"