قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان ينظم نشاط طلابي تحت مسمى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - نظم قسم الادوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة حلوان نشاط طلابي تحت مسمى يوم محاكاة مركز المعلومات الدوائية

Drug Information Centre Simulation Day، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم صالح عميد كلية الصيدلة .

وأكد الدكتور محمد إبراهيم صالح ان الكلية تدعم انشطة الطلاب فى إطار استثمار الطلبة للمعرفة فى خدمة المجتمع وفى دعم رفع أداء الطلاب لتحضيرهم لسوق العمل .

حيث قام طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دى Pharm D بتصميم مطبوعات ومجسمات لوحات إرشادية ومحاكاة وشرح خدمات مركز معلومات الادوية بجامعة حلوان وقاموا بتقديم معلومات علمية عن أمراض قلبية وعصبية وسرطانية وكيفية علاجها والأثار الجانبية للعلاج المختلف .

وقد تم تنظيم هذا النشاط تحت إشراف الدكتور محمد محروس عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سحر عبد المحسن على، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة نوفل إبراهيم الأستاذ المساعد بقسم الادوية والسموم، والدكتور أبو بكر محمد عبد الحميد .