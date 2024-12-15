امير الكويت يستقبل ولي العهد الأردني.. مزيداً من التقدم والرخاء للمملكة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان، ظهر اليوم، ولي العهد الشيخ صباح الخالد وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

ونقل له تحيات وتقدير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من الرفعة والازدهار.

وقد حمله أمير الكويت تحياته لأخيه الملك عبدالله الثاني وتمنياته له بوافر الصحة ودوام العافية سائلا المولى عز وجل أن ينعم على المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تنمية وتعزيز مصالح البلدين المشتركة على مختلف الأصعدة.

حضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وكبار المسؤولين بالدولة.