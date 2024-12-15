رئيس الحرس الوطني الكويتى يشيد بالمواقف التاريخية للمملكة المتحدة تجاه الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - أشاد رئيس الحرس الوطني الكويتى الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح بالمواقف التاريخية المشرفة للمملكة المتحدة تجاه دولة الكويت وبالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشيخ مبارك الحمود استقبل في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت بليندا لويس يرافقها الملحق العسكري البريطاني كابتن بحري العقيد نيل ماريوت وضابط الارتباط لدى الحرس الوطني مقدم ركن بروس ريدج حيث قدموا له التهنئة بحصوله على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للحرس الوطني.

وأضاف أن رئيس الحرس الوطني تقدم بالشكر والتقدير للسفير لويس والوفد المرافق لها.