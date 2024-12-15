صدمة للجمهور.. ماكين غان كيلي يواجه سيلًا من الانتقادات بعد انفصاله

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهدت علاقة النجمين ماكين غان كيلي وميغان فوكس تطورات صادمة، حيث أعلنا انفصالهما مؤخرًا بعد فترة وجيزة من إعلان حمل ميغان. وقد تلقى ماكين غان كيلي موجة من الانتقادات والسخرية من قبل متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشر أول منشور له عقب انتشار خبر الانفصال.

اتهامات بالخيانة:

تعرض ماكين غان كيلي لحملة واسعة من الانتقادات والاتهامات بالخيانة من قبل متابعيه على إنستجرام، حيث سأله البعض بشكل مباشر عما إذا كان قد خان ميغان فوكس.

صمت ماكين غان كيلي:

اختار ماكين غان كيلي تجاهل هذه التعليقات والانتقادات، ولم يصدر أي رد عليها.

تفاصيل الانفصال:

تشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي للانفصال هو اكتشاف ميغان فوكس لرسائل نصية من نساء أخريات على هاتف ماكين غان كيلي.

صدمة الجمهور:

أثار انفصال الثنائي صدمة كبيرة لدى الجمهور، خاصة بعد إعلانهما عن حمل ميغان فوكس قبل فترة وجيزة.

هذا وتعتبر قصة انفصال ماكين غان كيلي وميغان فوكس من القصص المثيرة للجدل في الوسط الفني، وقد أثارت الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا الانفصال المفاجئ.