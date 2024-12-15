رحلة في عالم الكباب المصري: من الوصفة التقليدية إلى أشهر المطاعم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

لطالما اشتهرت مصر بأطباقها الشهية، ومن بينها الكباب والمشويات التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين. في حلقة مميزة من برنامج “من روح مصر”، تم الكشف عن أسرار تحضير الكباب المصري الأصيل، وكيف تمكن المصريون من الحفاظ على طعمه المميز على مر السنين.

سر طعم الكباب المصري:

كشف الكبابجي إبراهيم عبد المجيد، صاحب الخبرة الطويلة في مجال المشويات، عن سر الطعم اللذيذ للكباب المصري. يكمن السر في استخدام لحم الضأن فقط، وتجنب إضافة أي نوع من البهارات سوى الملح، والاكتفاء بنقع اللحم في البصل والملح قبل الشوي.

مكونات الكباب الأصيل:

أوضح الكبابجي أن الكباب المصري الأصيل يتم تحضيره من أجزاء محددة من الخروف، مثل الريش وبيت الكلاوي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ. أما الكفتة فتُصنع من لحم الفخذ، وتُشكل على أسياخ أو تلف في منديل “ملبس” لتصبح طربًا.

أهمية الفحم:

يلعب الفحم دورًا هامًا في إضفاء نكهة مميزة على الكباب، حيث يتم شوي اللحوم على الفحم مباشرة للحصول على الطعم الدخاني اللذيذ.

تقديم الكباب:

يُقدم الكباب المصري التقليدي مع السلطة البلدي والطحينة الخام، ويمكن تقديمه مستويًا أو غير مستوي حسب الرغبة.

هذا ويعتبر الكباب المصري جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري، وهو طبق يتميز بطعمه المميز وبساطة تحضيره. إن الحفاظ على هذه الوصفات التقليدية هو أمر مهم للحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.