شاب ياباني يعترف بـ 1000 اعتداء على ممتلكات الغير كـ “هواية”!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

هزت جريمة غريبة الرأي العام الياباني بعد اعتراف شاب يبلغ من العمر 37 عامًا بارتكاب أكثر من ألف اعتداء على ممتلكات الغير، مدفوعًا برغبة غريبة في إثارة الإثارة والتسلية.

هواية مثيرة للجدل:

اعترف يوتا سوغاوارا، وهو موظف شركة مقيم في مدينة دايزافو، بأنه اعتاد على اقتحام المنازل والحدائق الخاصة دون إذن، مشيرًا إلى أن الشعور بالإثارة والتساؤل عما إذا كان سيتم اكتشافه كان يمنحه نوعًا من المتعة. وقد أكد سوغاوارا أنه لم يدخل المنازل نفسها، بل اقتصر على التسلل إلى الممتلكات الخارجية.

قبض وتفاصيل صادمة:

تم القبض على سوغاوارا بعد أن تمكن أحد الضحايا من مطاردته والاتصال بالشرطة. وقد فوجئت السلطات باعترافات سوغاوارا المثيرة، حيث كشف عن سلسلة طويلة من الجرائم امتدت لسنوات.

تحقيقات مستمرة:

تسعى الشرطة حاليًا إلى ربط سوغاوارا بجرائم مماثلة وقعت في المنطقة، حيث يعتقد المحققون أن هناك العديد من الضحايا الذين لم يتمكنوا من التعرف على الجاني.

تأثير الجريمة:

أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في اليابان، حيث تساءل الكثيرون عن الدوافع التي دفعت شابًا عاديًا لارتكاب مثل هذه الأفعال المتكررة. كما سلطت الضوء على أهمية حماية الممتلكات الخاصة وتشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم.