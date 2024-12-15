النصر يتجاوز خورفكان .. وكلباء يرفض الخسارة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - تغلب النصر على نظيره خورفكان، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

ثلاثية النصر حملت توقيع كلاً من عادل تاعرابت (د37)، علي مبخوت (د41)، مانولو جابياديني (د90+3)، فيما سجل هدف خورفكان الوحيد بيدرو هينريكي (د18).

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، رفض كلباء الخسارة أمام دبا الحصن، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل 2-2.

سجل ثنائية دبا الحصن كلاً من جويني (د14)، وميدانا كاساما (د74)، فيما سجل لكلباء كلاً من مهدي قايدي (د57)، وسامان قدوس (د90+8).

بهذا التعادل، رفع كلباء رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، ورفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط في المركز 12.