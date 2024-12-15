راكز تستضيف ملتقى إيكوكونكت لتعزيز شبكات الموردين

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» منتدى «إيكوكونكت»، الذي يعد منصة متميزة جمعت قادة الصناعة والموردين وأصحاب المصلحة في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة.

جاء المنتدى ضمن جهود «راكز» لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة، مع التركيز على الابتكار والاستدامة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في الإمارة.

هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات بين الموردين، وتسليط الضوء على الدور المحوري لراكز في دفع عجلة الابتكار، وتبني الممارسات المستدامة، وتحقيق النمو الاقتصادي. واستعرض فريق إدارة «راكز» خلال الفعالية الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وآليات المشتريات المتبعة، إضافة إلى الفرص المستقبلية للتعاون، ما أتاح للحضور فرصة قيمة لفهم الرؤية المستقبلية لإمارة رأس الخيمة والإمكانيات الكبيرة للنمو فيها.

ركزت فعاليات المنتدى على موضوعات رئيسية منها «استراتيجيات المشتريات المبتكرة» التي ناقشت تسهيل سلاسل الإمداد واعتماد ممارسات مستدامة، و«تحسين شراكات الموردين» التي تناولت تعزيز النمو المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. كما شهد المنتدى جلسة نقاشية رفيعة المستوى شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، الذين استعرضوا تجارب عملية وأفضل الممارسات واستراتيجيات التفكير المستقبلية التي تعتمدها راكز لمواجهة تحديات سلسلة الإمدادات والمشتريات.

وفي هذا الإطار، نظم الملتقى جلسة نقاشية شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث قدموا تجاربهم العملية وأفضل الممارسات في مجالاتهم.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «إن تنظيم ملتقى إيكوكونكت يعكس رؤيتنا في راكز لتعزيز بيئة عمل ديناميكية ومستدامة ترتكز على الابتكار والتعاون بين مختلف الأطراف. يشكل هذا الملتقى منصة أساسية لبناء شراكات أقوى وتبادل الأفكار والخبرات لتحقيق النمو المشترك. نحن فخورون بتنظيم فعاليات كهذه، لما لها من دور في فتح آفاق جديدة تدعم مستقبل الأعمال، وتسهم في تعزيز الروابط بين أعضاء مجتمع الأعمال في إمارة رأس الخيمة».