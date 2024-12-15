أمانة تنفيذي رأس الخيمة تنظم الملتقى ال 18 لأفضل الممارسات

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، الثلاثاء، تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، الملتقى ال18 لأفضل الممارسات، تحت شعار «إدارة التحولات الاستراتيجية».

ويهدف الملتقى، الذي عقد في فندق «هيلتون غاردن إن» برأس الخيمة، إلى نقل المعرفة وتعزيز الوعي بأهمية التحولات الاستراتيجية، ودورها في تمكين المؤسسات من استشراف المستقبل والإسهام في تشكيله والتكيف مع متغيراته.

وأكد الشيخ صقر بن سعود، أن الإدارة الحكيمة المبنية على الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي تضمن مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات بروح الابتكار والاستدامة. وهذا النهج يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على الصعد كافة.

وألقى الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، كلمة في الملتقى عن «القيادة الاستراتيجية»، استعرض خلالها مرحلة التغيير التي قادها، وكان محورها الأساسي خدمة الإنسان واحترامه.

وتحدث أطرف محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لمكتب التطوير الحكومي والمستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء، عن «مهمة الإمارات للمستقبل»، مقدماً نموذج «مهمة الإمارات»، وهي منصة تعمل على تصميم مشاريع الجاهزية المستقبلية، حيث عرض بعض المشاريع التي صمّمت وفقاً لهذا النموذج مثل برنامج «جاهز» لتعزيز جاهزية المواهب الحكومية الاتحادية للمستقبل، وبرنامج «هامة» لتعزيز جاهزية المجندات للمستقبل، والمحامي الافتراضي، وغيرها.