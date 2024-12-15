قصة مروعة: شاب يصارع الموت في بئر مهجورة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 15 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في حادث غريب ومثير، علق شاب صيني يبلغ من العمر 22 عامًا في قاع بئر بعمق 12 مترًا لمدة ثلاثة أيام كاملة، وذلك بسبب اعتقاد القرويين المحليين بأن صراخه هو مجرد أصوات لأشباح. هذه الحادثة الغريبة التي وقعت على الحدود بين تايلاند وميانمار سلطت الضوء على خرافات قديمة وتأثيرها على حياة الناس.

تفاصيل الحادثة:

كان الشاب، الذي يُدعى ليو تشواني، يتجول في الغابة عندما سقط بطريقة ما في البئر المهجورة. أصيب بكسر في الرسغ وارتجاج في المخ، وبدأ بالصراخ طلبًا للمساعدة. ومع ذلك، بدلًا من تلقي المساعدة، زادت مخاوف القرويين من سماع أصوات غريبة في الليل، فاعتقدوا أنها أصوات لأشباح تسكن الغابة.

عملية الإنقاذ:

بفضل تدخل الشرطة التي استجابت لبلاغ عن أصوات غريبة، تم العثور على الشاب المحاصر في البئر. استغرقت عملية الإنقاذ حوالي 30 دقيقة، وكان الشاب في حالة صحية يرثى لها بسبب الجوع والعطش.

تأثير الحادثة:

سلطت هذه الحادثة الضوء على أهمية التثقيف حول الخرافات وتأثيرها على اتخاذ القرارات في حالات الطوارئ. كما أظهرت أهمية دور الشرطة في مثل هذه الحالات، حيث ساهمت في إنقاذ حياة الشاب.

هذا وبعد هذه التجربة المريرة، تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. ولا يزال التحقيق جارٍ لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الحادثة.