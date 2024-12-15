نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الجمعة البيضاء بالسعودية 2025 في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2025

الجمعة البيضاء بالسعودية تُعتبر واحدة من أبرز الفعاليات التسويقية التي ينتظرها الكثيرون، حيث تقدم المتاجر تخفيضات مغرية قد تصل إلى 99% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات، وتحتفل البلاد بهذه المناسبة في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر. سنستعرض أهم العروض والتخفيضات التي ستتاح في المتاجر المختلفة.

متى تبدأ عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2025

من المتوقع أن تبدأ التخفيضات في يوم 26 نوفمبر، ولكن بعض المتاجر قد تبدأ بإطلاق عروضها الخاصة في وقت مبكر من نوفمبر. لذا، اعتمد على متابعة المتاجر المفضلة لديك للحصول على العروض المبكرة.

ما هي أبرز المتاجر التي تقدم عروض الجمعة البيضاء

تتنوع المتاجر التي ستشارك في فعاليات الجمعة البيضاء، مما يتيح للمستهلكين الاختيار بين مختلف العروض. إليك بعض أهم المشاركين

أمازون السعودية تقدم خصومات تصل إلى 75% على مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك الهواتف، الملابس، ومنتجات العناية الشخصية. نون السعودية واحدة من أكبر المنصات حيث تقدم خصومات تصل إلى 99% على الأجهزة المنزلية والملابس. علي إكسبرس يمتاز بتقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 70% على الإلكترونيات والملابس. موقع شي إن يوفر خصومات مذهلة تصل إلى 80% على الأزياء والملابس النسائية. نمشي يقدم موقع نمشي خصومات مميزة مثل 30% على الطلبات الأولى وبعض العروض الأخرى الجذابة.

عروض مميزة في متاجر محددة

ماماز اند باباز مخصصة لاحتياجات الأطفال، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 70% على ملابس الأطفال وأثاث غرف النوم.

مخصصة لاحتياجات الأطفال، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 70% على ملابس الأطفال وأثاث غرف النوم. ماكس فاشون يُعتبر من المواقع الرائدة حيث يتيح عرض خاص "اشترِ واحدة وخذ الأخرى مجاناً"، مع خصم تصل نسبته إلى 20%.

فترة العروض وما بعدها

سيكون تنوع المتاجر والعروض فرصة مثالية للمستهلكين للحصول على ما يحتاجونه بأسعار تنافسية. ومع ذلك، ينصح المستهلكون بمراقبة فترات بداية ونهاية العروض، حيث تختلف من متجر لآخر.

رابط عروض الجمعة البيضاء

للاطلاع على مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، يمكن زيارة موقع "blackfriday.com" الذي يجمع العديد من المواقع والمتاجر تحت سقف واحد.

خاتمة

في الختام، تعتبر عروض الجمعة البيضاء في السعودية 2025 فرصة رائعة للتسوق والحصول على خصومات مدهشة عبر العديد من المتاجر. مع استعداد البلاد لاستقبال هذه الفعالية، لا تفوت فرصة متابعة متاجرك المفضلة والاستفادة من الخصومات المتاحة على مجموعة واسعة من المنتجات.