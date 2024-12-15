مقتل 39 شخصا في هجوم مزدوج بالنيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - قالت وزارة الدفاع في النيجر إنَّ 39 شخصًا قتلوا في هجومين خلال الأيام الأخيرة في غرب النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانٍ أوردته "فرانس برس"، وقعت مأساتان مروعتان في بلدتي ليبيري وكوكورو، حيث شنَّ مجرمون محاصرون بسبب العمليات المستمرة لقوات الدفاع والأمن هجمات على سكان مدنيين عزل.

وأوضحت أنَّ الأعمال الوحشية، أسفرت عن مقتل 21 شخصًا في ليبيري و18 في كوكورو، بينهم أطفال، وأضاف البيان أنَّ العمليات جرت في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر، دون أن يوضح متى وقعت الهجمات.

وتقع التجمعات السكانية في منطقة تيرا الحدودية، وهي منطقة تعج بالمقاتلين والتي تعرضت لهجمات جهادية دامية بشكلٍ خاصٍ في الأيام الأخيرة.

كانت الأراضي الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو منذ فترة طويلة ملجأ للجهاديين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، الذين شنوا حربًا تمردية ضد الحكومة.

وفي إحدى الهجمات الأخيرة، قتل مسلحون 21 مدنيًا في هجوم على قافلة بضائع، حسبما ذكرت مصادر محلية لوكالة فرانس برس في 7 ديسمبر.